Российские банки с 1 марта следующего года могут начать блокировать денежные переводы, если клиент использует устройство с устаревшей операционной системой. Об этом сообщил руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов.

По словам специалиста, ограничения также могут коснуться пользователей модифицированных или неофициальных прошивок. Такие устройства могут представлять повышенный риск при проведении финансовых операций.

Герасимов отметил, что старые версии операционных систем могут содержать известные уязвимости, которые не были устранены разработчиками и могут использоваться злоумышленниками для атак.

При этом эксперт подчеркнул, что банки не имеют полного доступа к содержимому смартфонов клиентов и не могут произвольно сканировать их устройства. Однако системы защиты банковских приложений способны выявлять косвенные признаки возможной компрометации устройства, передает РИА Новости.

1 сентября вступает в силу закон, в рамках которого банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных, если операция покажется им подозрительной. Для этого Центробанк (ЦБ РФ) определил ряд критериев, которые могут указывать на то, что деньги пытаются снять мошенники. По каким признакам банки будут ограничивать снятие наличных и что делать, если лимит был установлен по ошибке, выясняла «Вечерняя Москва».