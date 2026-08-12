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Финансист рассказал, как оплачивать покупки в интернете при сбоях карт Visa и Mastercard

Лера Букина

При возникновении проблем с оплатой онлайн картами Visa и Mastercard россияне могут использовать альтернативные способы, рассказал РИА Новости председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.

Как оплачивать покупки в интернете при сбоях карт Visa и Mastercard
© Global Look Press

По его словам, держателям таких карт стоит попробовать совершить покупку через отечественные браузеры либо воспользоваться Системой быстрых платежей, QR-кодом или банковскими Pay-сервисами. Наиболее надежным и быстрым решением, как отметил Кузьмин, остается переход на альтернативные инструменты оплаты.

Финансист также рекомендовал использовать карту «Мир» — ее инфраструктура полностью независима и работает в штатном режиме без ограничений.

Ранее НСПК предупредила о возможных сбоях при оплате в интернете картами Visa и Mastercard из-за замены сертификатов безопасности. В системе порекомендовали заменить такие карты на «Мир».

В России доля «Мира» в объеме операций составляет 75%. Ранее выпущенные карты Visa и Mastercard продолжают работать, их расчеты обеспечивает НСПК. С начала 2027 года межбанковская ставка вознаграждения по ним снизится до 1%, а с 2028 года будет обнулена.