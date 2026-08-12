Как оплачивать покупки в интернете при сбоях карт Visa и Mastercard

При возникновении проблем с оплатой онлайн картами Visa и Mastercard россияне могут использовать альтернативные способы, рассказал РИА Новости председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.

По его словам, держателям таких карт стоит попробовать совершить покупку через отечественные браузеры либо воспользоваться Системой быстрых платежей, QR-кодом или банковскими Pay-сервисами. Наиболее надежным и быстрым решением, как отметил Кузьмин, остается переход на альтернативные инструменты оплаты.

Финансист также рекомендовал использовать карту «Мир» — ее инфраструктура полностью независима и работает в штатном режиме без ограничений.

Ранее НСПК предупредила о возможных сбоях при оплате в интернете картами Visa и Mastercard из-за замены сертификатов безопасности. В системе порекомендовали заменить такие карты на «Мир».

В России доля «Мира» в объеме операций составляет 75%. Ранее выпущенные карты Visa и Mastercard продолжают работать, их расчеты обеспечивает НСПК. С начала 2027 года межбанковская ставка вознаграждения по ним снизится до 1%, а с 2028 года будет обнулена.