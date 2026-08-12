Вместо заморозки вкладов: что могут сделать с деньгами на депозитах

Несмотря на категоричные заявления руководства Банка России о невозможности и абсурдности прямой блокировки депозитов для современной экономики, финансовые власти располагают широким спектром косвенных инструментов для мягкого изъятия избыточной ликвидности у населения.

Эти механизмы позволяют государству эффективно охлаждать потребительский спрос и снижать давление денежной массы на рынок, при этом юридически сохраняя средства в собственности граждан и не провоцируя паник, сообщает ИА DEITA.RU.

Первым инструментом выступает искусственное обесценивание капитала через инфляцию. Механика предельно проста: регулятору достаточно удерживать средние ставки по банковским вкладам на уровне 7–8% годовых при реальном росте цен на товары и услуги в районе 10–12%.

В такой парадигме номинальная сумма на счете остается доступной к снятию в любой момент, однако ее реальная покупательная способность незаметно сокращается ежедневно. По оценкам аналитиков, за период в три года подобного разрыва между доходностью депозита и официальной инфляцией сбережения могут потерять до четверти своей реальной стоимости.

Второй механизм заключается в создании административных барьеров для вывода средств из банковской системы. Вместо прямого запрета регуляторы могут поэтапно внедрять жесткие лимиты на выдачу наличных через банкоматы, например ограничивая снятие суммой в 50 000 рублей в сутки без предварительного заказа.

Параллельно усиливается контроль транзакций по линии 115-ФЗ под предлогом борьбы с сомнительными операциями, а трансграничные переводы подвергаются многоступенчатым проверкам, затягивающим вывод капитала на недели. Доступ к деньгам формально сохраняется, но физическое распоряжение ими превращается в сложный бюрократический квест.

Третий путь предполагает изменение коммерческих условий обслуживания со стороны самих кредитных организаций. Банки получают негласный карт-бланш на введение заградительных тарифов. Это может выражаться в появлении ежемесячных комиссий от 1% до 3% за обслуживание «спящих» счетов, активных более полугода, введении платы за межбанковские переводы свыше определенной суммы или взимании сбора в размере 5–7% за выдачу крупных сумм наличными через кассу.

Штрафы за досрочное расторжение договоров также могут быть увеличены вплоть до полной потери накопленных процентов. В результате деньги остаются доступными, но любое движение капитала становится экономически бессмысленным.

Четвертым рычагом становятся точечные налоговые маневры. Государство способно перераспределить доходы вкладчиков в бюджет путем снижения необлагаемой налогом базы по депозитам или повышения ставки НДФЛ на процентный доход сверх определенного лимита, например с нынешних 13% до 15% для вкладов объемом более одного миллиона рублей. Также обсуждается внедрение новых целевых сборов на операции с крупным капиталом, которые будут списываться автоматически при каждой попытке распорядиться накоплениями.

Прямая заморозка счетов отвергается государством как нежизнеспособная стратегия по ряду фундаментальных причин. Во-первых, деньги уже работают внутри финансовой системы: они не лежат мертвым грузом в хранилищах, а выданы бизнесу в виде корпоративных кредитов и вложены в покупку государственных облигаций, поэтому мгновенная блокировка приведет к дефолту заемщиков.

Во-вторых, ограничение доступа к сбережениям гарантированно уничтожит доверие к банкам. Граждане начнут массово закрывать счета, переходя на хранение в наличной валюте, золотых слитках и альтернативных активах, что спровоцирует классический набег на банки и полностью парализует кредитный сектор страны, пишет портал «Финансы Mail».