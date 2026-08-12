Названа средняя стоимость ремонта в квартире в 2026 году

В Москве по итогам первого полугодия средняя стоимость ремонта в квартире составила 10,5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 11,5 ты. рублей, говорится в исследовании от INFOline "Индекс российского ремонта", пишет "РБК Недвижимость".

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Отмечается, что дороже всего ремонт обойдется в студии. В Москве он оценивается в 12,4 тыс. рублей за квадратный метр, а в северной столице - в 13 тыс. рублей за квадратный метр. Для сравнения - в двухкомнатной московской квартире его стоимость составит 9,9 тыс. рублей за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге - 10,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Получается, что в Москве отремонтировать квартиру дешевле, потому что конкуренции в этой сфере больше. Особенно заметна разница между двумя городами в ценах на некоторые строительные материалы, в частности - герметики, химию и лакокрасочные изделия.

По итогам полугода в среднем стоимость ремонта в двух столицах выросла на 6-7%. В Москве сильнее всего подорожали керамическая плитка, электрика и напольные покрытия, а в Санкт-Петербурге ко всему прочему - герметики и химия.

Кроме того, растет в цене квалифицированный труд. Так, в Москве укладка одного квадратного метра плитки сегодня стоит - от 2,6 тыс. рублей, керамогранита - от 3,4 тыс. рублей. Работы по установке одной межкомнатной двери начинаются от 5 тыс. рублей, а входной двери - от 6,6 тыс. рублей. Самыми дорогими остаются комплексные черновые работы, возведение перегородок и укладка крупноформатного керамогранита.