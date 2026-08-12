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Средняя ставка по вкладам в рублях выросла второй месяц подряд

Lenta.ru

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила расти третий месяц подряд, достигнув в первой декаде августа 12,89 процента. Об этом по результатам проведенного мониторинга сообщает Центробанк РФ.

Средняя ставка по вкладам в рублях выросла второй месяц подряд
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При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Опустившись в конце мая ниже 13 процентов, показатель сократился за июнь до 12,76 процента, после чего перешел к росту. В первой декаде июля он составил 12,79 процента, во второй — 12,83 процента, а в третьей — 12,85 процента. Динамику не изменило даже десятое подряд решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

«Наша политика направлена на то, чтобы рубль, рублевые сбережения, рублевые вклады действительно были привлекательными. А это, как правило, означает, что процентные ставки должны быть выше инфляции», — подчеркнула в связи с этим 24 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Тем временем, как отмечает Telegram-канал MMI, авторы которого изучили статистику Центробанка, за 15 месяцев с июня 2025 года, то есть с момента перехода ЦБ к снижению ключевой ставки, отток средств из банков превысил 4 триллиона рублей, включая 2,31 триллиона в 2026-м.

«Желание хранить деньги в банках — на минимуме с конца 2023 года», — пишут также аналитики.