Средняя ставка по вкладам в рублях выросла второй месяц подряд

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила расти третий месяц подряд, достигнув в первой декаде августа 12,89 процента. Об этом по результатам проведенного мониторинга сообщает Центробанк РФ.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Опустившись в конце мая ниже 13 процентов, показатель сократился за июнь до 12,76 процента, после чего перешел к росту. В первой декаде июля он составил 12,79 процента, во второй — 12,83 процента, а в третьей — 12,85 процента. Динамику не изменило даже десятое подряд решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

«Наша политика направлена на то, чтобы рубль, рублевые сбережения, рублевые вклады действительно были привлекательными. А это, как правило, означает, что процентные ставки должны быть выше инфляции», — подчеркнула в связи с этим 24 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Тем временем, как отмечает Telegram-канал MMI, авторы которого изучили статистику Центробанка, за 15 месяцев с июня 2025 года, то есть с момента перехода ЦБ к снижению ключевой ставки, отток средств из банков превысил 4 триллиона рублей, включая 2,31 триллиона в 2026-м.