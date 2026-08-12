Как изменится автокредитование в 2026–2027 годах

Последние изменения в автокредитовании вступали в силу в разные даты, хотя их часто скопом и неверно называют «июльскими». Как объяснил в беседе с «Автовзглядом» эксперт в области правового регулирования финтех-проектов Андрей Завертяев, на деле нужно рассматривать три этапа: с 1 января 2026 года ужесточен расчет показателя долговой нагрузки по целевым автокредитам, с 1 апреля уточнен перечень документов о доходах, а с 1 июля введен десятипроцентный дисконт к доходу, не подтвержденному официальными документами.

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Руководитель продукта «Кредитный рейтинг» финансового маркетплейса «Сравни» Игорь Корчагин поясняет, что «неподтвержденный» доход теперь учитывается с понижающим коэффициентом.

«Это снижает платежеспособность заемщика в глазах скоринга и уменьшает шансы на одобрение или снижает доступную сумму кредита», — уточнил он.

До 2026 года банк мог оценивать доход без справки — по поступлениям на карты, расходам и анкете. С 1 января такую модель разрешено использовать только после проверки Банком России. Проще говоря, кредитор больше не вправе самостоятельно «дорисовывать» заработок клиента. Пока человек еще может указать доход в анкете без справки, однако банк сравнит его со средним доходом в регионе и учтет лишь 90% от меньшей суммы.

Следующий этап связан с обменом сведениями между Федеральной налоговой службой (ФНС), Социальным фондом России (СФР) и банками. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская отметила, что к этому времени в стране заработает государственная система межведомственного обмена информацией.

«По задумке регулятора она позволит кредитору за одну минуту видеть "белый" доход клиента, который хочет кредитоваться», — рассказала она.

На практике банк будет больше доверять сведениям ФНС и СФР, чем сумме из анкеты. Если работодатель опоздал с отчетностью или повышение зарплаты еще не отразилось в системе, кредитор увидит доход ниже реального. Поэтому перед подачей заявки эксперты советуют проверить данные на «Госуслугах» и получить свежие справки.