Переводы без компенсаций: чем рискуют владельцы устаревших смартфонов

Владельцы устройств со старыми версиями Android, iOS или Windows смогут по-прежнему совершать банковские переводы. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.

По его словам, своевременное обновление программного обеспечения может стать одним из критериев при рассмотрении жалоб пользователя и вопроса о компенсации в случае хищения денег. При этом действующего технического регламента, который определял бы порядок проверки устройств банками, сейчас нет.

«Если вы пользуетесь старым Android, старые версии iOS, старые версии Windows без патчей безопасности, то это будет, собственно говоря, причиной для отказа в любой компенсации рассмотрения ваших жалоб. Но сами переводы вы сможете осуществлять, тут нет никаких опасностей. Другое дело, кому вы будете переводить деньги и как», – пояснил Муртазин в интервью Радио «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что для проверки устройства потребуется согласие его владельца и дополнительное соглашение с банком. Инициатива, по его словам, касается также операторов связи и предполагает их ответственность в определенных случаях, если пользователь со своей стороны соблюдал требования безопасности. Однако пока государством не определены конкретные технические процедуры, по которым банки и операторы должны устанавливать, соответствует ли устройство требованиям безопасности.

Муртазин обратил внимание, что даже установка последних обновлений системы не позволяет гарантировать отсутствие на компьютере или смартфоне вредоносного программного обеспечения. По его оценке, без единого регламента организации фактически получают возможность самостоятельно устанавливать условия, при которых они будут рассматривать обращения клиентов и вопрос о возмещении средств.

«Исходя из этого, я думаю, что вот сама инициатива, она звучит правильно, но ее не докрутили с точки зрения того, что нужна четкая ответственность всех сторон. Ведь давайте покрутим в обратную сторону. Когда мы говорим про мошенников, это не всегда какие-то злобные мошенники, которые находятся вне страны», – сказал аналитик.

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