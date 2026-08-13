Американцы затягивают пояса на фоне инфляции в 3,4%
Высокая инфляция в США вынуждает американцев пересматривать свои бюджеты: жители страны отказываются от ресторанов, переходят на более дешевые продукты и берутся за проекты, которые раньше доверяли специалистам, сообщает The Washington Post. Ключевой темой для граждан остается рост стоимости жизни.
Как сообщает WP, семьи по всей стране ищут способы контролировать расходы, включая сокращение потребления бензина и переход на «сделай сам» вместо услуг аутсорсинга.
При этом растет недовольство инфляцией, достигшей 3,4%, и подорожанием топлива.
Издание отмечает, что значительная часть американцев сохраняет недовольство состоянием экономики, а уровень потребительского доверия снижается. Экономисты предупреждают: затяжной конфликт США и Ирана может привести к сокращению потребительских расходов, заставляя граждан тратить сбережения или брать кредиты.
Одним из примеров в материале стала семья Донни Пламли из Западной Вирджинии. Чтобы сэкономить, они выращивают овощи на грядках, иногда покупают целые туши быков и оборудовали дом солнечными батареями.
Согласно опросам, рост стоимости жизни становится одной из ключевых тем предвыборной кампании перед выборами в конгресс.