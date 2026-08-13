Американцы затягивают пояса на фоне инфляции в 3,4%

Высокая инфляция в США вынуждает американцев пересматривать свои бюджеты: жители страны отказываются от ресторанов, переходят на более дешевые продукты и берутся за проекты, которые раньше доверяли специалистам, сообщает The Washington Post. Ключевой темой для граждан остается рост стоимости жизни.

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Как сообщает WP, семьи по всей стране ищут способы контролировать расходы, включая сокращение потребления бензина и переход на «сделай сам» вместо услуг аутсорсинга.

При этом растет недовольство инфляцией, достигшей 3,4%, и подорожанием топлива.

Издание отмечает, что значительная часть американцев сохраняет недовольство состоянием экономики, а уровень потребительского доверия снижается. Экономисты предупреждают: затяжной конфликт США и Ирана может привести к сокращению потребительских расходов, заставляя граждан тратить сбережения или брать кредиты.

Одним из примеров в материале стала семья Донни Пламли из Западной Вирджинии. Чтобы сэкономить, они выращивают овощи на грядках, иногда покупают целые туши быков и оборудовали дом солнечными батареями.

Согласно опросам, рост стоимости жизни становится одной из ключевых тем предвыборной кампании перед выборами в конгресс.