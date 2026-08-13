Россиянам раскрыли плюсы и минусы основных вариантов вложений

При выборе способа сбережения разумно распределять деньги в зависимости от того, когда они могут понадобиться, например, акции вряд ли подойдут тому человеку, чья главная задача — сохранить средства, предупредил директор департамента розничного бизнеса банка Хлынов Алексей Эфрос. Плюсы и минусы различных вариантов вложений финансист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Когда ставки по банковским вкладам начинают снижаться, многие начинают искать более доходные инструменты для сбережений. Однако здесь важно смотреть не только на процентную ставку, но и обратить внимание на сохранность капитала, возможность быстро получить свои деньги обратно, понятные условия и уровень риска», — отметил Эфрос.

Банковский вклад, по его словам, по-прежнему остается одним из наиболее понятных и доступных инструментов. Он объяснил, что все условия и ставка прозрачны и можно спрогнозировать вложения на удобный срок. Поэтому альтернативные инструменты правильнее рассматривать не как полноценную замену вкладу, а как дополнение.

Финансист рассказал, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) подойдет тем, кто копит на длительную перспективу и не планирует тратить эти деньги в ближайшее время.

«Преимущество ПДС — это государственная поддержка. При соблюдении условий программы можно получить государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год, а также налоговые льготы в соответствии с законодательством», — рассказал он.

Накопительное страхование жизни (НСЖ), по словам специалиста, совмещает накопление и страховку.

«Вы вносите деньги по договору и одновременно получаете страховую защиту в рамках выбранной программы. Это может быть полезно, если важно не просто накопить определенную сумму к конкретному сроку, но и застраховать себя или семью», — объяснил он.

При этом Эфрос отметил, что НСЖ нельзя рассматривать как прямой аналог обычного вклада.

«Условия таких программ могут быть сложнее, а возможность досрочно забрать деньги часто невыгодна. Перед заключением договора обязательно уточните размер гарантированной выплаты, перечень страховых рисков, условия досрочного расторжения и то, как формируется дополнительный доход. Таким образом, НСЖ также будет надежным инструментом для долгосрочных накоплений, а не для резервных денег, которые могут понадобиться внезапно», — поделился специалист.

Акции же, по мнению финансиста, больше подходят для той части капитала, которую человек готов инвестировать на долгий срок и переждать временные падения рынка.

«В долгосрочной перспективе акции могут принести больше, чем вклад. Но их стоимость способна существенно меняться. Инвестору может понадобиться продать акции в ситуации падения рынка, что заведомо несет убытки. Так что деньги на повседневные расходы, финансовую подушку или цели ближайших 1–3 лет размещать в акциях рискованно», — рассказал специалист.

Эфрос сообщил, что облигации сильно различаются по риску друг от друга. При их выборе важно смотреть не только на доходность, но и на надежность эмитента, срок погашения и возможность продать бумагу до окончания срока инвестирования.

«С особой осторожностью направляйте вложения в корпоративные облигации с высокой доходностью и низким кредитным рейтингом. Более высокая ставка обычно означает дополнительный риск. Кроме того, если деньги понадобятся раньше срока погашения облигации, бумагу придется продавать по текущей рыночной цене, которая может оказаться ниже покупки. Поэтому если цель прежде всего сохранить средства и иметь к ним доступ, облигации не всегда являются подходящей заменой банковскому депозиту», — предупредил эксперт.

При выборе способа сбережения разумно распределять деньги в зависимости от того, когда они могут понадобиться. Средства на текущие расходы и финансовую подушку должны оставаться максимально доступными. Для целей ближайших нескольких лет стоит выбирать сохранность капитала и понятные условия. И только ту часть, которая точно не понадобится долгое время, имеет смысл направлять в долгосрочные программы или инвестиции Алексей Эфрос директор департамента розничного бизнеса банка Хлынов

Главный принцип финансовой безопасности, по словам финансиста, — не гнаться за максимальной доходностью на все имеющиеся деньги.

«Чем выше потенциальный доход, тем внимательнее нужно оценивать риски. Оптимальным решением станет сочетание нескольких инструментов. Вклад использовать для резерва и ближайших целей, ПДС или страховые программы для долгосрочных задач, инвестиции — для той части капитала, по которой вы готовы принимать рыночный риск», — заключил Эфрос.

Ранее стало известно, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила расти третий месяц подряд, достигнув в первой декаде августа 12,89 процента. Об этом по результатам проведенного мониторинга сообщил Центробанк РФ.