В последнее время россияне начали массово изымать сбережения со счетов и возвращаться к бумажным деньгам.

Официальная статистика Центробанка фиксирует беспрецедентный отток ликвидности: только за июль объем банкнот в обращении увеличился на 643,4 миллиарда рублей, что превышает июньские показатели сразу на 43%, сообщает ИА DEITA.RU.

С учетом динамики предыдущих месяцев суммарный переход средств «в кэш» с начала года уже превысил отметку в два триллиона рублей. Аналитики Сбербанка прогнозируют, что если текущие темпы сохранятся, то по итогам двенадцати месяцев из банковской системы будет изъято около 3,8 триллиона рублей.

При этом речь не идет о коллапсе цифровой экономики, однако формирование личного неприкосновенного запаса купюр стало для населения базовой стратегией выживания. Первопричиной стала нестабильность телекоммуникационной инфраструктуры.

В целом ряде субъектов федерации мобильный интернет регулярно ограничивается или полностью отключается по требованиям безопасности, а базовые станции сотовых операторов уходят в офлайн во время перегрузок.

В эти промежутки времени POS-терминалы в супермаркетах и сервисах доставки оказываются бесполезным куском пластика, а банковские приложения теряют связь с серверами. Попав несколько раз в ситуацию отсутствия возможности оплатить корзину продуктов на кассе, россияне перешли к тактике обязательного ношения при себе суммы в размере трех-пяти тысяч рублей на ежедневные нужды.

Второй мощный катализатор кроется в фискальной реформе две тысячи двадцать шестого года. С первого января услуги торгового эквайринга были включены в налогооблагаемую базу НДС по ставке 22%, одновременно государство радикально снизило лимиты выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

Малый бизнес — владельцы небольших пекарен, частных ремонтных мастерских, рыночные торговцы и цветочные лавки — оказался перед выбором между потерей прибыли на банковских комиссиях и ростом налоговой нагрузки.

ЦБ указал на ускорение темпов роста спроса россиян на наличные

Ответом стал негласный возврат к серой наличной зоне: продавцы предлагают прямую скидку в 5–7% за оплату бумажными деньгами или просто демонстративно оставляют табличку о техническом сбое терминала.

Третий фактор связан с паранойей алгоритмического контроля. В текущем году службы финансового мониторинга банков внедрили нейросети, которые блокируют любые подозрительные паттерны.

Обычный перевод свыше двухсот тысяч рублей новому контрагенту, транзакция из другой геолокации или вход через нестандартного провайдера приводят к мгновенному замораживанию всех дистанционных каналов обслуживания.

Чтобы не оказаться с нулевым балансом в чужом городе во время проверки, которая может длиться до пяти рабочих дней, добросовестные вкладчики превентивно обналичивают свои зарплаты и накопления, пишет портал «Финансы Mail».

Четвертая причина носит инвестиционный характер. Период экстремально высокой доходности подошел к концу, и ключевая ставка регулятора начала плавное снижение. У миллионов людей завершаются сроки действия депозитов, открытых ранее под 18–20% годовых.

Видя новые предложения рынка на уровне 12–14%, часть граждан отказывается от пролонгации договоров, предпочитая забрать деньги из финансовой системы целиком до момента стабилизации макроэкономической ситуации.