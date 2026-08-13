Единое пособие за полгода получили родители более 10 млн детей

Родители свыше 10 млн детей получили единое пособие за полгода.

Об этом сообщается в канале Соцфонда в мессенджере "Макс".

"Социальный фонд к середине года выплатил единое пособие родителям 10,2 млн детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в среднем по России ежемесячная финансовая поддержка семей составила от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. рублей.

Также пособие получили почти 256 тыс. женщин, которые готовятся стать мамами. Для них сумма выплаты составила от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. рублей в месяц.