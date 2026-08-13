В Подмосковье число самозанятых превысило 1,2 млн человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество самозанятых в Московской области на конец июля 2026 года превысило 1,2 млн человек, увеличившись почти на 25% к показателю на 31 июля 2025 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сегодня в Московской области зарегистрировано свыше 1,2 млн самозанятых - это значительная часть предпринимательского сообщества региона. За год их число выросло более чем на 240,5 тыс. человек, или на 24,5%", - сказала она.

Как уточнили в Мининвесте Подмосковья, в общей численности самозанятых 1 153 010 человек зарегистрированы как физические лица и 68 944 - как индивидуальные предприниматели на налоге на профессиональный доход (НПД). При этом на 31 июля 2025 года в регионе насчитывалось 981 398 самозанятых, в том числе 924 534 физических лица и 56 864 индивидуальных предпринимателя на НПД.

"Таким образом, за год количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", увеличилось: физических лиц на 228 476 человек, а число имеющих статус индивидуального предпринимателя выросло на 12 080", - добавили в министерстве.

В Мининвесте напомнили, что в Московской области для самозанятых действуют некоторые мер поддержки. В частности, они могут воспользоваться субсидией "Маркетплейсы", которая предусматривает возмещение части затрат на оплату услуг торговых площадок при продаже товаров, работ и услуг через интернет. Кроме того, самозанятые могут претендовать на получение гарантий для обеспечения кредитов. Московский областной гарантийный фонд предоставляет поручительства по обязательствам субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". С полным перечнем доступных мер поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.