В МВД назвали способ надежно защитить деньги на банковском счете

В МВД России назвали способ надежно защитить деньги на банковском счете от хищений. Чтобы снизить риски, стоит использовать биометрию вместо СМС-кодов, которые злоумышленники могут перехватить, заявили в пресс-центре ведомства, передает ТАСС.

«Если гражданин принимает решение хранить деньги на банковском счете для минимизации рисков хищения необходимо <...> [в том числе] использование биометрии», — указали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что в случаях, когда высокий уровень защиты средств технически доступен, пользователям стоит перейти на двухфакторную аутентификацию с использованием биометрических данных.

Ранее была названа самая опасная технология мошенников в 2026 году. Благодаря ей злоумышленники будут придумывать новые способы обмана снова и снова, поскольку технологии дешевеют, а доверие людей остается.