В России проиндексируют военные пенсии

С 1 октября 2026 года в России планируется увеличение военных пенсий на 4% вслед за аналогичной индексацией денежного довольствия** действующих военнослужащих. Повышение затронет получателей выплат за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, включая бывших сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН и ФСБ. При этом с начала текущего года при расчете базовой суммы применяется понижающий коэффициент* в размере 93,59% от полного денежного довольствия.

Итоговый размер прибавки рассчитывается индивидуально и зависит от текущей суммы назначенной пенсии, выслуги лет, звания и различных надбавок. Например, при текущей выплате в 50 тысяч ₽ октябрьская индексация обеспечит прибавку в 2 тысячи ₽. Как отмечает управляющий партнер юридической компании ЭНСО Алексей Головченко, заявленные 4% являются текущим ориентиром, и «окончательный размер индексации может измениться с учетом фактической инфляции». Эксперты подчеркивают, что официальное трудоустройство пенсионера не ведет к уменьшению военной выплаты, а при соблюдении ряда условий гражданин может дополнительно получать страховую пенсию по старости.

Механизм начисления военных пенсий строго привязан к окладам действующих силовиков, проект постановления об увеличении которых был опубликован профильным министерством еще в феврале. Действие законодательной нормы, предполагающей ежегодное повышение учитываемой доли денежного довольствия вплоть до 100%, временно приостановлено до 1 января 2027 года. Таким образом, гарантированным ориентиром для перерасчета выплат на данный момент остается лишь осенняя индексация, параметры которой власти могут скорректировать ближе к дате вступления изменений в силу.

*Понижающий коэффициент — специальный показатель, который ограничивает размер выплачиваемой военной пенсии относительно полного денежного довольствия действующего военнослужащего. Он был введен в 2012 году и постепенно увеличивается, приближая размер пенсии к 100% от оклада, однако власти могут временно замораживать его рост для экономии бюджетных средств.

**Денежное довольствие — основная форма материального обеспечения военнослужащих и сотрудников силовых структур, заменяющая заработную плату. Оно состоит из оклада по воинскому званию, оклада по должности и различных ежемесячных надбавок за выслугу лет, особые условия службы или работу с секретными сведениями.