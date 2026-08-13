Россиянам назвали главные финансовые ошибки

Покупать на последние деньги недвижимость — это фатальный просчет. Главные финансовые ошибки россиян «Газете.Ru» назвала финансовый эксперт Елена Дроздова.

Неразумно также приобретать на последние сбережения акции. Такая стратегия может вас разорить, поскольку, оказавшись в стесненных обстоятельствах, вам придется продать эти активы за бесценок, предупреждает Дроздова. На случай непредвиденного у каждого должна иметься подушка безопасности в размере трех-шести ваших ежемесячных расходов, эти средства стоит хранить на накопительном счете или в коротких облигациях федерального займа.

Другая распространенная финансовая ошибка — жизнь не по средствам ради иллюзии статуса. По словам Дроздовой, это покупка ложной социальной безопасности и уважения окружающих. Из-за такой ширмы благополучия человек может при малейшем экономическом шоке оказаться в долговой яме.

Кроме того, не стоит игнорировать возможность налогового возврата. Это возможно сделать с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который позволяет законно возвращать налоги или полностью освобождать доход от НДФЛ. Не применяя ИИС при долгосрочных накоплениях, человек добровольно дарит свои деньги, подчеркивает эксперт.

Также к разорению может привести слепая вера в сверхдоходность по вкладам. Жажда быстрых денег нередко толкает человека на участие в финансовой пирамиде, итог оказывается плачевным. Если обещанный доход от вложений превышает средний по рынку, такой организации не стоит доверять свой капитал.

Ранее россияне назвали оформление ипотека самым сложным финансовым решением. Помимо ипотеки, поводом для стресса становится крупный кредит, необходимость взять в долг у родственников или друзей либо просьба дать в долг самому. Среди прочего россияне называли выбор между покупкой или арендой квартиры, смену банка и перевод накоплений.