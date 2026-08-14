В Госдуме предложили изменить принцип оплаты ЖКХ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить принцип оплаты ЖКХ.

«Управляющая компания должна получать деньги только за фактически оказанные услуги. И доказывать выполнение работы должна компания, а не человек – что он не получил ту или иную услугу. И ещё один принципиальный вопрос: люди имеют право знать, куда уходят деньги, которые они платят за содержание своих домов. Поэтому мы требуем провести полный аудит отрасли ЖКХ с подтверждением и обоснованием всех расходов», — написал Миронов в своем Телеграм-канале.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил, что с 1 сентября 2027 года граждане будут получать квитанции за ЖКУ через «Госуслуги».