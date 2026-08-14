Названы продукты, которые нужно купить в августе, чтобы сэкономить

Август — хорошее время, чтобы сделать необходимый запас продуктов на осень.

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рассказала, что стоит купить в конце лета, чтобы сэкономить осенью.

— Август — удачное время не только для планирования семейного бюджета, но и для пополнения домашних запасов. Некоторые товары в конце лета представлены в особенно широком ассортименте, а часть сезонной продукции можно успеть приобрести на выгодных условиях, — отметила специалист.

По словам эксперта, в последний летний месяц стоит купить сезонных овощей и фруктов. Из них можно не только сделать домашние заготовки, но и заморозить часть продуктов. Помимо этого, в августе стоит пополнить запасы крупы, макаронных изделий, бобовых, муки и консервированных продуктов.

Самойлова подчеркнула, что осенью рацион меняется, люди стараются есть больше горячих блюд, поэтом необходимо закупить продукты, которые каждый человек использует в приготовлении чаще всего, передает Life.ru.

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