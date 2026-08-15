Названа дата индексации военных пенсий

Ближайшая индексация пенсий пройдет 1 октября 2026 года, выплаты повысят военным и бывшим сотрудникам силовых структур. Об этом РИА Новости сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Размер индексации военных пенсий часто отличается от страховых гражданских пенсий», — отметила она.

По словам Ивановой-Швец, планируется, что пенсии повысят на 4%. Итоговый размер индексации определят в начале осени с учетом уровня инфляции и доли денежного довольствия, используемой при расчете пенсий.

В последние годы фактическое повышение пенсий превышало первоначально запланированный уровень, отметила доцент.

Пенсия в 2026 году: новые правила, индексация, доплаты, особенности

По данным Соцфонда, за пять лет средний размер пенсии в России увеличился почти на 10 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в стране составила 25 401 рубль. Пять лет назал, в 2021 году, аналогичный показатель составлял 15 801 рубль. В настоящее время в России насчитывается свыше 40,4 млн пенсионеров.

До этого глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить пенсию на уровне не менее 40% от заработка.

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