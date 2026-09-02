Минфин спрогнозировал изменение структуры сбережений россиян

Золото может заменить иностранную валюту (включая доллары) как способ сбережения у россиян. Кардинальное изменение традиционной структуры накоплений граждан спрогнозировал заместитель главы Министерства финансов (Минфина) РФ Алексей Моисеев. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

С момента развала СССР иностранная валюта воспринималась россиянами в качестве традиционного инструмента сбережений. Наличные доллары и евро долгое время считались самыми консервативными видами накоплений, пояснил Моисеев.

Однако в последнее время ситуация начала меняться, отметил замглавы ведомства. В России стал активно расти спрос на золото на фоне стремительного подорожания ключевого драгметалла. Замещение долларов в структуре сбережений граждан, не исключил Моисеев, в обозримом будущем может стать одним из основных драйверов роста спроса на золото на внутреннем рынке.

Золото продолжает восприниматься в качестве надежного инвестактива, отметил ранее глава компании «Финголд» Антон Никитин. Этот вариант в большей степени подходит для консервативных инвесторов, пояснил он. При этом на начальном этапе в золото следует вкладывать относительно небольшие суммы с учетом высокой волатильности, подчеркнул аналитик.