Минфин: депозитарии не будут возмещать клиентам стоимость заблокированной крипты

Новое регулирование не обяжет депозитарии возмещать клиентам стоимость криптоактивов, заблокированных иностранным эмитентом. Об этом в интервью ТАСС в рамках Московского финансового форума (МФФ) заявил замминистра финансов России Иван Чебесков.

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"Цифровой депозитарий несет ответственность за неисполнение обязанностей по учету, хранению и переходу цифровых валют, за полноту и правильность записей, за неправомерное распоряжение активами клиента. Но, ответственность за убытки, возникшие из-за действий лиц, подчиненных праву иностранного государства, несет инвестор. То есть, если иностранный эмитент по причинам, которые находятся вне контроля российского депозитария, заблокирует конкретный актив, то это не означает, что депозитарий автоматически должен компенсировать клиенту стоимость такого актива", - указал замминистра.

Чебесков отметил, что риск блокировки активов иностранным эмитентом действительно есть.

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