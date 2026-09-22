Раскрыты траты россиян на новогодний отпуск

Длительность новогоднего отпуска россиян сократилась, составив 3,3 дня, при этом уровень комфорта такого путешествия повысился. Траты на жилье раскрыты в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, в 2026 году средний чек за размещение во время новогодних туров составил 25 тысяч рублей в сутки. Также вырос спрос на пятизвездочные отели — они заняли 31,7 процента всех зарубежных бронирований.

Аналитики отметили, что россияне стали экономнее

Кроме того, специалисты выяснили, что несколько направлений начали пользоваться популярностью у россиян на новогодних каникулах. В их числе Китай, Вьетнам, Новая Зеландия и Австралия.

Ранее россиянам назвали наиболее доступные направления для отдыха на Новый год. Самыми демократичными курортами остаются Таиланд и Вьетнам, среди российских туристических направлений — Санкт-Петербург, Калининград и Сочи.