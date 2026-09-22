С 1 октября 2026 года повышаются тарифы ЖКХ: как проверить начисления и получить субсидию

С 1 октября 2026 года в России традиционно пересматривают плату за коммунальные услуги. Дата и предельный размер повышения устанавливаются нормативными актами правительства и региональных властей. Генеральный директор ООО «Объединенный центр обслуживания» Евгений Беляев рассказал «МИРУ КВАРТИР», от чего зависит индексация, кто имеет право на поддержку и что делать, если сумма в квитанции превысила установленный лимит.

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Почему тарифы растут именно с 1 октября

Повышение связано с ежегодным пересмотром платы за коммунальные услуги. На размер индексации влияют инфляция, стоимость топлива и электроэнергии, зарплаты работников коммунальной сферы, расходы на ремонт и содержание сетей, налоги, транспортные и закупочные расходы. Отдельно начисления могут измениться из-за роста платы за содержание жилья, капитального ремонта, нормативов потребления или перерасчета по показаниям счетчиков.

В 2026 году индексация проходит в два этапа: с 1 января коммунальные тарифы по всей стране уже были увеличены на 1,7% в связи с повышением ставки НДС с 20% до 22%. Традиционное июльское повышение было перенесено на октябрь, чтобы синхронизировать индексацию тарифов на энергоносители для юридических лиц и тарифов на ЖКХ для собственников жилья.

С 1 октября средний индекс варьируется по субъектам — от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Москве индексация в среднем составит 15%. Важно учитывать: повышение касается холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электричества, газа и обращения с твердыми коммунальными отходами. При этом взносы на капитальный ремонт и содержание общего имущества регулируются отдельно.

Кто может получить субсидию или компенсацию

Субсидию на оплату ЖКУ обычно назначают, если расходы семьи превышают установленную в регионе долю дохода. Федеральный стандарт — 22% совокупного дохода семьи, однако регионы вправе снижать этот порог.

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Кроме субсидий, существуют компенсации части расходов для ветеранов, инвалидов, многодетных семей, бывших военнослужащих и других категорий. Условия и размер зависят от региона и статуса гражданина. Поддержка может распространяться на коммунальные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт или отдельные виды платежей.

Для оформления обычно нужны заявление, документы о доходах, составе семьи, праве на жилье и льготном статусе. Субсидия назначается сроком на 6 месяцев при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом за последние 3 года. Подать заявление можно через соцзащиту, МФЦ или региональный портал госуслуг.

Что делать, если сумма в квитанции выросла сильнее лимита

Если после 1 октября сумма в квитанции превышает установленный лимит, запросите у управляющей организации подробный расчет и письменное объяснение. Если сумма завышена по вине УК и она отказывается делать перерасчет, подайте заявление в Государственную жилищную инспекцию региона.

Обращение можно направить через ГИС ЖКХ. Также жалобу можно подать через приложение «Госуслуги.Дом» прямо из интерфейса сервиса — все обращения фиксируются в личном кабинете, а их рассмотрение отслеживается в режиме реального времени. При длительном бездействии необходимо обратиться в прокуратуру или суд.