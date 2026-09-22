Когда продавец может выбросить кассовый чек, не нарушая закон

Управление ФНС напоминает, что согласно Федеральному закону № 54-ФЗ, все расчеты с физлицами должны сопровождаться выдачей кассового чека. Продавец обязан предоставить его на бумаге или направить в электронном виде на телефон или электронную почту клиента, если эти данные были получены до момента оплаты.

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Отказ от бумажной версии чека возможен только при соблюдении одного из условий:

покупатель заранее дал согласие на получение электронных чеков, указав свои контактные данные;

в электронной форме обязательно заполнен реквизит «телефон или электронный адрес покупателя» (тег 1008);

чек передается полностью в электронном виде, либо покупателю передаются признаки документа вместе со ссылкой на ресурс в интернете, где он может быть получен.

Если контакты не предоставлены, продавец обязан распечатать документ и выдать его в момент передачи товара так, чтобы клиент мог свободно его забрать. Выбросить невостребованный чек разрешается исключительно после того, как покупатель от него отказался.

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Как отметила служба, серьезной ошибкой является многократное использование одних и тех же недостоверных телефонных номеров или адресов электронной почты. Такие действия квалифицируются как прямое нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники. Ответственность за это предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа: