Как проверить декларацию по прибыли перед отправкой

Анализ налоговых деклараций по налогу на прибыль позволил выявить наиболее распространенные ошибки, допускаемые плательщиками. В их числе — некорректное указание сумм начисленных авансовых платежей за предыдущий период в строках 210–230 листа 02, неверный расчет ежемесячных авансовых платежей в строках 290–310, а также расхождения между листом 02 и разделом 1.1, когда суммы налога к доплате или уменьшению не совпадают с данными раздела. Кроме того, встречаются несоответствия между листом 02 и подразделом 1.2 в части распределения ежемесячных платежей по бюджетам, а также ошибки в коде квартала в строке 002 подраздела 1.2. Правила заполнения декларации установлены главой 25 НК РФ и приказом ФНС России от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

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Для самопроверки авансовых платежей применяются контрольные формулы, зависящие от отчетного периода. Например, за 3 месяца строка 210 листа 02 должна равняться строке 320 за 9 месяцев предыдущего года, а строка 290 — строке 180 за 3 месяца текущего года. За 6 месяцев строка 210 складывается из строки 180 за 3 месяца и строки 290 за 3 месяца текущего года, а строка 290 рассчитывается как разница между строкой 180 за 6 месяцев и строкой 180 за 3 месяца. Аналогичные соотношения применяются для 9 месяцев и года. Соблюдение этих формул позволяет избежать искажения сумм.

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Перед отправкой декларации также важно проверить контрольные соотношения между листом 02 и разделами 1.1 и 1.2. В частности, сумма доплаты в федеральный бюджет по строке 040 раздела 1.1 должна совпадать со строкой 270 листа 02, а доплата в бюджет субъектов по строке 070 — со строкой 271. Аналогично проверяются суммы к уменьшению: строки 050 и 080 раздела 1.1 должны соответствовать строкам 280 и 281 листа 02. Кроме того, итоговые суммы ежемесячных авансовых платежей в подразделе 1.2 (строки 120–140 для федерального бюджета и 220–240 для бюджета субъектов) должны быть равны строкам 300 и 310 листа 02 соответственно. Соблюдение этих соотношений минимизирует риск ошибок и последующих требований налогового органа.