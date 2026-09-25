В России появился новый мультимиллионер

Житель Воронежской области стал обладателем суперприза государственной лотереи «Все или ничего» — сумма выигрыша составила 57 812 700 рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Столото».

Победителем оказался участник 185852-го тиража. По данным компании, это самый крупный выигрыш в регионе на данный момент.

Отмечается, что на билет мужчина потратил 700 рублей, а принес он ему миллионы, хотя тот не угадал ни одного числа из выпавшей комбинации.

В «Столото» отметили, что счастливчик пока не обратился за выплатой — возможно, он еще не в курсе своей удачи.

«Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве», — добавили в пресс-службе.

В компании напомнили: в этой лотерее суперприз можно получить двумя способами — угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Итоговая сумма зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации участник угадал или, наоборот, не угадал.

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