В России рассказали о повышении пенсии до конца 2026 года

До конца 2026 года прибавки к пенсиям ожидаются у граждан, у которых появится личное основание для перерасчета, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

По словам парламентария, в ноябре и декабре продолжатся персональные повышения страховых пенсий. Он пояснил, что после достижения человеком 80-летнего возраста фиксированная выплата к пенсии по старости удваивается с 9584,69 до 19 169,38 рубля, дополнительно назначается 1413,86 рубля на уход. Такой же удвоенный размер, по его словам, действует при первой группе инвалидности.

«При появлении нетрудоспособного иждивенца пенсионеру положено 3194,90 рубля в месяц за каждого, максимум за троих. Для доплаты нужно подать заявление в Социальный фонд и подтвердить иждивение. После увольнения фонд включает индексации, пропущенные в 2016–2024 годах», — сказал Говырин.

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Депутат добавил, что возраст, инвалидность и прекращение работы обычно учитываются автоматически. Новый размер можно проверить в личном кабинете или клиентской службе фонда, заключил он.

Ранее Говырин сообщил, что в 2027 году в Российской Федерации запланировано многоэтапное повышение различных видов пенсионного обеспечения. Размер выплат на этом этапе будет скорректирован с учетом фактического уровня инфляции (роста потребительских цен) за 2026 год.