Нерабочий праздничный день 4 ноября не приведет к снижению заработной платы для сотрудников, труд которых оплачивается по фиксированному месячному окладу или тарифной ставке. Об этом в беседе РИА Новости сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что при условии полной отработки календарного месяца размер денежного вознаграждения остается неизменным. Дополнительные выходные дни, приходящиеся на государственные праздники, не являются законным основанием для уменьшения суммы выплат работнику.

4 ноября в России традиционно отмечается День народного единства. В связи с этим предпраздничный день, 3 ноября, для всех работников устанавливается как сокращенный на один рабочий час.

Ранее стало известно, что некоторые категории получателей страховых пенсий в России смогут получить две выплаты в течение декабря: стандартную за текущий месяц и досрочную за январь. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.