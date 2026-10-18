В ЦБ назвали признаки ветхой банкноты

Для признания банкноты ветхой достаточно одного признака, а всего их несколько, рассказали в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, пишет РИА Новости.

"Ветхой считается банкнота Банка России, имеющая хотя бы один из признаков повреждения, перечисленных в положении Банка России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе таких признаков - рисунки, надписи, серьезные загрязнения, оторванный или надорванный край или угол.

Так, например, банкнота будет считаться ветхой, если из-за загрязнения ее поверхности на 8% и более снижена яркость изображения.

Замене подлежит купюра с пятном, диаметр которого от пяти миллиметров, с надорванным краем на семь и более миллиметров, со сквозным отверстием в четыре и более миллиметров.

Заклеенная скотчем банкнота также изымается из оборота и заменяется на новую.