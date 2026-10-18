Отцы могут получать многие меры поддержки, которые принято считать "мамиными"

В воскресенье, 18 октября, в России отмечают День отца. "РГ" разобралась, на что могут рассчитывать папы: от пособий и налоговых вычетов до отпуска в удобное время и досрочной пенсии. Многие из этих мер принято считать "мамиными", но оформить их вправе и отец.

Взять пять дней при рождении ребенка

Первая гарантия появляется у отца сразу после рождения ребенка. По его письменному заявлению работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней отпуска (ст. 128 ТК РФ). Но этот отпуск без сохранения заработной платы: оплачиваемых дней в связи с рождением ребенка для отцов закон пока не предусматривает. Это не отпуск по уходу за ребенком: пять дней дают именно в связи с рождением.

А пока жена находится в отпуске по беременности и родам, муж может взять ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от того, сколько времени он проработал у этого работодателя (ст. 123 ТК РФ).

Оформить пособие при рождении

Единовременное пособие при рождении ребенка назначают одному из родителей. С 1 февраля 2026 года оно составляет 28 450,45 рубля, а если родились двое или больше детей, его выплачивают на каждого.

Если работает только один из родителей, пособие получает он. То есть в семье, где мать не работает, а отец трудоустроен, выплату получит отец.

Поделить с мамой отпуск по уходу

Отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун - тот, кто фактически ухаживает за малышом (ст. 256 ТК РФ). Отцы пользуются этим все чаще: по данным Социального фонда, которые приводит эксперт Народного фронта Анна Домченко, в 2025 году в такой отпуск ушли 226 тыс. мужчин - почти в восемь раз больше, чем в 2023-м.

Отпуск можно разделить. Например, первый год с ребенком сидит мама, потом она выходит на работу, а отец остается дома до трехлетия ребенка.

Пособие по уходу при этом платят только до полутора лет. Для работающего родителя оно составляет 40% среднего заработка, в 2026 году - максимум 83 021,18 рубля в месяц. При расчете учитывают заработок за два предыдущих календарных года. Поэтому размер пособия может оказаться выше, если его оформит отец, чей заработок за этот период был больше, чем у матери, отмечает Домченко.

Пособие продолжают платить, даже если получатель досрочно выйдет на работу, в том числе на полный день: можно одновременно получать и зарплату, и пособие. Для оформления отпуска и пособия работающий отец подает заявления работодателю, который передает необходимые сведения в Соцфонд.

Сидеть с заболевшим ребенком

Если ребенок заболел, на больничный с ним может уйти любой из работающих родителей: оплата не зависит от того, кто именно остался дома. Размер выплаты и число оплачиваемых дней зависят от возраста ребенка, способа лечения и других условий. Например, за детей до восьми лет больничный оплачивают в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Больничный открывает врач, работодатель передает сведения в Соцфонд, а фонд перечисляет деньги напрямую.

Но есть ограничение. Пока мать находится в отпуске по уходу за ребенком, больничный по уходу за ним отцу не оплатят. Чтобы оформить его на отца, мать должна прервать свой отпуск на время болезни ребенка (письмо СФР от 19.03.2024 № 14-20/12017).

Платить меньше НДФЛ

Стандартный налоговый вычет на детей отец получает наравне с матерью, если ребенок находится на его обеспечении (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Он составляет 1400 рублей в месяц на первого ребенка, 2800 рублей - на второго и 6000 рублей - на третьего и каждого следующего. Вычет действует, пока ребенку не исполнится 18 лет, а если он учится очно - до 24 лет.

"Это не деньги на руки, а часть зарплаты, с которой не удерживают НДФЛ. Например, вычет на второго ребенка в размере 2800 рублей уменьшает НДФЛ на 364 рубля в месяц (13% от 2800), и на эту сумму вырастает зарплата к выплате", - уточняет адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа" и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Вычет действует до месяца, в котором доход с начала года превысит 450 тыс. рублей. Например, при зарплате 60 тыс. рублей его будут предоставлять с января по июль.

Если мать откажется от своего вычета в пользу отца, он будет получать его в двойном размере. Но только при условии, что у нее самой есть зарплата или другой доход, с которого платят НДФЛ.

С 2025 года отдельное заявление на вычет писать не нужно: достаточно, чтобы у работодателя были сведения о детях - например, копии свидетельств о рождении. Очередность детей считают по дате рождения, учитывая и старших, на которых вычет уже не дают. Так, если у отца взрослый сын и маленькая дочь, на дочь он получит вычет как на второго ребенка - 2800 рублей, а не 1400. Для этого работодателю нужны документы и на старшего сына, поясняет Данилов.

Получить семейную выплату

С 2026 года у работающих родителей двух и более детей появилась новая мера поддержки - ежегодная семейная выплата, ее еще называют налоговым кешбэком. Получить ее можно, если семья проходит по доходам, имуществу и ряду других условий. В частности, среднедушевой доход не должен превышать полутора прожиточных минимумов на душу населения в регионе.

Механизм простой: НДФЛ с трудовых доходов за предыдущий год пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращает Соцфонд. Например, в семье двое детей, мать не работает, а отец заработал за год 1 млн рублей, и работодатель удержал 130 тыс. налога. Если пересчитать налог по ставке 6%, получится 60 тыс. рублей. Разницу в 70 тыс. рублей отцу перечислят в виде семейной выплаты. Если работают оба родителя и оба подходят под условия, обратиться за выплатой может каждый.

Заявления принимают раз в год с 1 июня по 1 октября через "Госуслуги", Соцфонд или МФЦ. В 2026 году прием заявлений уже завершился. В следующий раз обратиться за выплатой можно будет в 2027 году - по доходам за 2026 год.

Оформить материнский капитал

Несмотря на название, материнский капитал может получить и отец. В частности, такая возможность есть у мужчины - единственного усыновителя ребенка. Право на маткапитал может возникнуть у отца и в других предусмотренных законом случаях. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели. Обычно сертификат оформляют автоматически после рождения ребенка, в остальных случаях подают заявление в Соцфонд.

В 2026 году материнский капитал на первого ребенка составляет 728 921,90 рубля. Если семья уже получила право на эту сумму за первого ребенка, при появлении второго ей полагается доплата 234 321,27 рубля. Если право на маткапитал впервые возникает при рождении второго или последующего ребенка, его размер составляет 963 243,17 рубля.

Отдыхать, когда удобно

Работающий отец, у которого трое и более детей до 18 лет, вправе сам выбрать время ежегодного оплачиваемого отпуска, пока младшему не исполнится 14 лет (ст. 262.2 ТК РФ). Подстраиваться под график отпусков ему не нужно - можно, например, совместить отдых со школьными каникулами.

Если ребенок с инвалидностью

Семьям, где растет ребенок с инвалидностью, закон дает больше гарантий. Один из родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет вправе сам выбрать время ежегодного отпуска (ст. 262.1 ТК РФ).

Кроме того, работающему отцу ребенка с инвалидностью положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц (ст. 262 ТК РФ). Каждый такой день оплачивается исходя из среднего заработка. Родители могут распределить дни между собой: например, два дня взять маме и два - папе. Неиспользованные дни разрешается накапливать: один раз в течение календарного года по согласованию с работодателем можно использовать подряд до 24 дополнительных выходных. Для этого работодателю подают заявление и справку о том, что второй родитель этими днями не воспользовался.

К обычному налоговому вычету на детей родителям (в том числе усыновителям) добавляется еще 12 тыс. рублей в месяц - на ребенка-инвалида до 18 лет или на студента-очника до 24 лет с инвалидностью I или II группы. Например, если в семье двое детей и у младшего инвалидность, вычет на него составит 14 800 рублей в месяц: 2800 рублей как на второго ребенка плюс 12 000 рублей за инвалидность. Налог уменьшится на 1924 рубля в месяц.

Отец ребенка-инвалида или инвалида с детства может также выйти на страховую пенсию по старости в 55 лет (ст. 32 закона № 400-ФЗ). Для этого он должен воспитать ребенка до восьми лет, иметь не менее 20 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Льгота положена только одному из родителей. Если мать уже вышла на пенсию по этому основанию, отец претендовать на нее не сможет.

Получать прибавку к пенсии

Доплата предусмотрена и для отцов, которые уже вышли на пенсию, но имеют детей на иждивении. За каждого ребенка к пенсии добавляют около 3,2 тыс. рублей в месяц, но не более чем за троих детей (ч. 3 ст. 17 закона № 400-ФЗ). Прибавку можно получать за несовершеннолетних детей, за детей до 23 лет, которые учатся очно, а также за взрослых детей, ставших инвалидами до 18 лет. Если на пенсии оба родителя, прибавку за одного и того же ребенка могут получать оба.