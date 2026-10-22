Российские банки начнут блокировать переводы с зараженных устройств

Российские банки будут отказывать клиентам в переводе денежных средств с мобильных устройств, на которых выявлено вредоносное программное обеспечение. Это позволит обезопасить россиян от мошенников, о чём сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Так, мера запустится уже 1 марта 2027 года. Банковские приложения должны будут проверять устройства на наличие вирусов и блокировать переводы, если будет обнаружено вредоносное ПО.

«С 1 марта банки будут обязаны защищать и приложения свои, и возможность входа через веб-версии для того, чтобы мониторить окружение вредоносного программного обеспечения на устройстве. Мы полагаем, что это дополнительно должно защитить наших граждан для того, чтобы как раз на такие схемы и уловки они не попадались. Человек должен дать согласие для того, чтобы это происходило».

В случае обнаружения вируса банк отклонит операцию и предложит использовать другое устройство для транзакции либо попросит обратиться в отделение.