В Госдуме раскрыли планы по повышению страховых пенсий

Выплаты получателям страховых пенсий в 2027 году планируют повышать в два этапа. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, проект бюджета Социального фонда предусматривает индексацию с 1 февраля на 6,8% и дополнительно с 1 апреля на 3,3%. Повышение затронет как работающих, так и неработающих получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Двухэтапный порядок уже закреплен в законе.

Февральская индексация привязана к инфляции за 2026 год. Апрельская проводится в случае, если рост среднемесячной зарплаты обгонит рост цен, пояснил парламентарий.

По оценке Чаплина, средняя прибавка к страховой пенсии по старости составит около 2,6 тыс. рублей в месяц. Конкретная сумма зависит от накопленных баллов, их стоимости и фиксированной выплаты с надбавками. К концу 2027 года средний размер такой пенсии может достичь примерно 29,9 тыс. рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в 2027 году проиндексируют пособие по безработице. Максимальный размер выплаты составит почти 17 тыс. рублей.