Россиянам раскрыли условия досрочного получения зарплаты за декабрь. В разговоре с ТАСС доцент Финансового университета Игорь Балынин заявил, что, если дата итогового расчета попадает на период с 1 по 10 января, деньги выплатят не позднее 30 декабря.

Эксперт пояснил, что выпадающую на каникулы зарплату перенесли на конец декабря ради защиты прав работников. В итоге «в декабре на одно зачисление будет больше, а в январе, соответственно, на одно меньше».

При окладе 75 тысяч рублей с авансом 25 тысяч и расчетом 50 тысяч в декабре могут прийти три суммы — остаток за ноябрь, декабрьский аванс и расчет за декабрь, всего 125 тысяч рублей. При полной отработке число праздников на оплату за месяц не влияет.

Ранее руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова пояснила, при каких обстоятельствах работодатель обязан начислить сотрудникам так называемую «тринадцатую зарплату». По ее словам, под данным термином обычно понимается стимулирующая выплата, начисляемая по итогам работы за календарный год.

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