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Законы, вступающие в силу 11 августа
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Законы, вступающие в силу 11 августа 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2018 года № 899 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1485»
Скорректированы Правила определения цены единицы продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, заказчиками или юридическими лицами. В частности, установлено, что в случае заключения юридическими лицами, реализующими инвестиционные проекты с господдержкой в объеме, установленном Правительством РФ, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, договоров на выполнение работ, оказание услуг, договоров аренды, при выполнении которых используется продукция машиностроения, необходимая для реализации инвестиционных проектов, цена единицы такой продукции считается превышающей цену, установленную Правительством РФ, и продукция включается в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения.
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2018 года № 896 «О внесении изменений в Положение о воинском учете»
Установлен порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции.
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