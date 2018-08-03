Столичное УФАС оштрафует четыре компании за участие в картельном сговоре

Столичное УФАС оштрафует четыре компании за участие в картельном сговоре на торгах по оказанию услуг в области информационных технологий, услуг по организации и проведению концерта мастеров искусств, поставке полиграфического оборудования и расходных материалов, а также выполнению работ по ремонту полиграфического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Московское УФАС России раскрыло картельный сговор ООО «Центр информационных технологий в сфере труда и занятости», ООО «Интеград», ООО «Центр новых технологий Плюс» (как правопреемник ЗАО «Центр новых технологий „Парус“) и ООО „Специализированная эксплуатирующая организация“, участвовавших в различных комбинациях в аукционах в электронной форме», — говорится в сообщении. Уточняется, что география и разнопрофильность пострадавших организаций обширна. Среди них и войсковые части, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск им. генерала армии И. Яковлева, учреждение МВД России , подразделение ФСО России , московская клиническая больница и другие. Всего заказчики провели 18 аукционов.

«Ведомство установило, что предметами закупок было оказание услуг в области информационных технологий, услуг по организации и проведению концерта мастеров искусств, поставка полиграфического оборудования и расходных материалов, а также выполнение работ по ремонту полиграфического оборудования. По итогу антиконкурентного соглашения ООО «Интеград» заключило девять контрактов на общую сумму 62,8 млн руб., также по одному контракту заключили ООО «Центр информационных технологий в сфере труда и занятости» по цене 16,1 млн руб., ЗАО «Центр новых технологий „Парус“ по цене 2,1 млн руб. и ООО „Специализированная эксплуатирующая организация“ по цене 19,3 млн руб.», — рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что коммерческие организации при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Компании обменивались информацией, подавали в большинстве случаев заявки для участия в аукционах в один день, в некоторых случаях разница во времени подачи заявки составляла менее 20 минут, и использовали единую инфраструктуру, принадлежащую одному из ответчиков. «Ведомство признало сговорщиков виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона „О защите конкуренции“. Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа», — добавили в пресс-службе.