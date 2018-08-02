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В Воронежской области собрали второй миллион тонн зерна
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В Воронежской области собрали второй миллион тонн зерна 

РИА Новости 3 часа назад
ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Воронежские аграрии собрали второй миллион тонн зерна при средней урожайности 32,3 центнера с гектара, сообщает в четверг правительство области.
Воронежские аграрии по итогам 2017 года собрали с полей 5,5 миллиона тонн зерновых, установив рекорд для региона. В этом году планируется 4 миллиона тонн зерна и 5,5 миллиона тонн сахарной свеклы. Первый миллион тонн зерна был собран к 30 июля.
"По состоянию на 2 августа в области намолочено два миллиона тонн зерна. Всего обмолочено зерновых и зернобобовых культур — 622,3 тысячи гектаров, или 42,7% к площади уборки (1456,6 тысячи гектаров), при урожайности 32,3 центнера с гектара", — говорится в сообщении.
Наивысшая урожайность отмечается в Нижнедевицком и Репьевском (44,5 центнера с гектара) районах, в Хохольском, Лискинском, Острогожском, Рамонском, Новоусманском показатели урожайности также превышают 40 центнеров с гектара.
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