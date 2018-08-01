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Суд отклонил иск к Российской академии наук, назвавшей гомеопатию лженаукой
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Суд отклонил иск к Российской академии наук, назвавшей гомеопатию лженаукой 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск подмосковного ООО «АлексАнн», крупного производителя ветеринарных препаратов на основе гомеопатии, к Российской академии наук (РАН) о защите деловой репутации и взыскании 30 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения в статье «Меморандум №2 (Гомеопатия)», опубликованной в феврале 2017 года на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН и в бюллетене «В защиту науки». Компания просила также удалить данные сведения, обязать РАН опубликовать опровержение и взыскать с ответчика 30 миллионов рублей компенсации репутационного вреда.
В меморандуме говорится, в частности, о том, что многочисленные клинические испытания не смогли подтвердить эффективность гомеопатических средств и методов лечения, а предложенные теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями. Кроме того, авторы меморандума отметили, что гомеопатия не безвредна, так как больные тратят деньги на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью.
Представитель «АлексАнн» заявил в суде, что сам факт государственной регистрации гомеопатических препаратов свидетельствует о том, что имеются научные основания для применения данного препарата, поскольку закон обязывает при регистрации подтверждать эффективность. Истец также заявил о снижении продаж после публикации меморандума и представил отзывы контрагентов о том, что это может быть связано со спорной публикацией.
Представитель РАН иск не признал. По его словам, меморандум не является официальной позицией Академии, а представляет собой мнение группы ученых, высказанное в рамках дискуссии о гомеопатии. Как отметил ответчик, изложенные в статье рекомендации нельзя рассматривать как порочащие сведения. Он также отметил, что истец не представил доказательств в подтверждение эффективности гомеопатических препаратов — ни результатов клинических испытаний, ни диссертаций, и не доказал факт ущерба, его размер и причинно-следственную связь между ущербом и меморандумом.
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, об этом говорится в меморандуме, подготовленном комиссией. Минздраву РФ рекомендуется вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных учебных учреждениях, не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи. В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию сферы гомеопатии в России.
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