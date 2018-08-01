Эксперт рассказал, какие товары не подорожают из-за роста НДС

С предложением повысить НДС на 2% правительство выступило в середине июня

В течение месяца Институт Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента) опрашивала крупный бизнес по всей стране, чтобы выяснить, каковы будут их действия после введения повышенного НДС (налога на добавленную стоимость). Лишь 10% опрошенных сообщили, что не будут менять ценники на продукцию, так как их компания возьмет дополнительную нагрузку на себя, чтобы не потерять клиентов. Еще 10% респондентов воздержались от ответа. Остальные дружно сообщили, что заложат издержки в стоимость товаров и услуг.

Совет Федерации. Напомним, что с предложением повысить НДС на 2% правительство выступило в середине июня. Таким образом планируется ежегодно вливать в бюджет дополнительные 600 млрд рублей. Их направят на решение задач из майского указа президента (образование, здравоохранение, социалку, культуру). Документ уже прошел Госдуму

Не нужно быть великим экономистом, чтобы понять, что рост НДС моментально аукнется повышением цен практически на все и вся, так как мало какой бизнес от него освобожден. К таковым, например, относятся небольшие предприятия и ИП, участники проекта «Сколково» , предприятия, перешедшие на специальные налоговые режимы и те, кто реализует некоторые «льготные» виды товаров и услуг (медицинские, ритуальные, некоторые пассажирские и т.д.).

Как всеобщее повышение цен может не ударить по бедным — вопрос, конечно, интересный.

— Я думаю, что он не прав абсолютно. В первую очередь это ударит по людям, они же сразу почувствуют разницу. Естественно, они будут покупать меньше, потому что покупательная способность населения низкая, особенно сейчас, с нынешним уровнем зарплат в стране. Много людей, которые потеряли или сменили работу на менее оплачиваемую, достаточно высокий процент пенсионеров, инвалидов и так далее. Другой вопрос, что резкого шока, наверное, не будет — мы уже ко всему привыкли. Будет встряска, большой психологический дискомфорт, а дальше мы просто смиримся.