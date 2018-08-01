Эксперт рассказал, какие товары не подорожают из-за роста НДС 

С предложением повысить НДС на 2% правительство выступило в середине июня
В течение месяца Институт Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента) опрашивала крупный бизнес по всей стране, чтобы выяснить, каковы будут их действия после введения повышенного НДС (налога на добавленную стоимость). Лишь 10% опрошенных сообщили, что не будут менять ценники на продукцию, так как их компания возьмет дополнительную нагрузку на себя, чтобы не потерять клиентов. Еще 10% респондентов воздержались от ответа. Остальные дружно сообщили, что заложат издержки в стоимость товаров и услуг.
Напомним, что с предложением повысить НДС на 2% правительство выступило в середине июня. Таким образом планируется ежегодно вливать в бюджет дополнительные 600 млрд рублей. Их направят на решение задач из майского указа президента (образование, здравоохранение, социалку, культуру). Документ уже прошел Госдуму и Совет Федерации.
Не нужно быть великим экономистом, чтобы понять, что рост НДС моментально аукнется повышением цен практически на все и вся, так как мало какой бизнес от него освобожден. К таковым, например, относятся небольшие предприятия и ИП, участники проекта «Сколково», предприятия, перешедшие на специальные налоговые режимы и те, кто реализует некоторые «льготные» виды товаров и услуг (медицинские, ритуальные, некоторые пассажирские и т.д.).
Как всеобщее повышение цен может не ударить по бедным — вопрос, конечно, интересный.
— Я думаю, что он не прав абсолютно. В первую очередь это ударит по людям, они же сразу почувствуют разницу. Естественно, они будут покупать меньше, потому что покупательная способность населения низкая, особенно сейчас, с нынешним уровнем зарплат в стране. Много людей, которые потеряли или сменили работу на менее оплачиваемую, достаточно высокий процент пенсионеров, инвалидов и так далее. Другой вопрос, что резкого шока, наверное, не будет — мы уже ко всему привыкли. Будет встряска, большой психологический дискомфорт, а дальше мы просто смиримся.