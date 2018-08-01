Фискалы обещают не штрафовать за неуплату взносов по итогам отчетных периодов 

НК РФ предусмотрено, что отчетными периодами по страховым взносам считаются 1 квартал, 6 и 9 месяцев, расчетным год. По аналогии с налогами платежи считаются авансовыми, если они переводятся в бюджет в рамках расчетного периода. В связи с этим ст. 122 НК РФ не применяется за неуплату налогов и взносов.
Таким образом, если фирма нарушит сроки уплаты взносов по итогам отчетных периодов, то оштрафовать ее фискалы не вправе. Данный вывод подтверждается Определением Верховного Суда РФ от 18.04.2018 305-КГ17-20241. Указанной позицией придерживается и налоговая служба.