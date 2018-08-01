Фискалы обещают не штрафовать за неуплату взносов по итогам отчетных периодов

НК РФ предусмотрено, что отчетными периодами по страховым взносам считаются 1 квартал, 6 и 9 месяцев, расчетным год. По аналогии с налогами платежи считаются авансовыми, если они переводятся в бюджет в рамках расчетного периода. В связи с этим ст. 122 НК РФ не применяется за неуплату налогов и взносов.