За новый загранпаспорт придётся заплатить 5 тысяч рублей

Государственная пошлина при получении или смене загранпаспорта выросла до 5 тысяч рублей. Соответствующий закон вступает в силу с 3 августа.

Закон о повышении государственных пошлин, разработанный Правительством, касается только документов с электронным носителем информации — микрочипом. Разработчики инициативы объясняют рост пошлин тем, что ранее существующая плата за смену или получение загранпаспорта лишь на 42 процента покрывала расходы МВД на выдачу документов с микрочипами. Новый порядок позволит сократить бюджетные расходы.

По данным МВД, сейчас у 30 процентов россиян есть загранпаспорта. Из всех туристов только 9 процентов выезжают за границу несколько раз в год. Если раньше граждане, которым нужно сменить старый загранпаспорт или получить новый, платили государственную пошлину в 3,5 тысячи рублей, то теперь они заплатят 5 тысяч. Предусматривается также повышение пошлины за выдачу загранпаспорта россиянам до 14 лет: вместо 1,5 тысяч они будут платить 2,5 тысячи рублей.

При этом закон не отменяет действующие льготы при оплате пошлин. Например, если человек оформляет загранпаспорт через портал госуслуг, то ему полагается скидка в 30 процентов. При этом жители Калининградской области, Крыма и Севастополя полностью освобождены от платы за получение загранпаспорта.