Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива

Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.

«Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил», — заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.