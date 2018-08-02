Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместно с «международной коалицией» Израиль остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.
«Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил», — заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.