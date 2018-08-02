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Набережную Коктебеля передали в республиканскую собственность
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Набережную Коктебеля передали в республиканскую собственность 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
На внеочередной сессии Феодосийкого городского совета 19 депутатов из 22 пристуствующих проголосовали за передачу набережной Коктебеля собственность Республики Крым. Такова реакция народных избранников на вчерашнее заявление главы РК Сергея Аксенова, обвинившего депутатов в саботаже федеральной целевой программы развития Крыма.
Аксенов заподозрил депутатов в корысти и сознательном срыве реконструкуии набережной после того, как депутаты во вторник отложили этот вопрос для более детального обсуждения с общественностью курортного поселка. Но сегодня позиция депутатов поменялась на диаметрально противоположную.
— Городская власть ничего не делает кулуарно, — прокомментировал результаты голосования председатель Феодосийского горсовета Владимир Титаренко. — Мы услышали общественность города, проработали вовпрос с предпринимателями и Общественным советом города вопрос. Принятое решение — консолидированное.
Напомним, общественников и предпринимателей, работающих на набережной Коктебеля, не устроил кулуарный характер принятия решения о реконструкции набережной стоимостью четыре миллирда рублей: их не познакомили с проектом и не назвали сроки его завершения.
Между тем госконтракт на проектно-изыскательские работы для набережной Коктебеля подписан еще в апреле 2018 года Службой капитального строительства РК с московским ООО «Единая строительная компания». За 75 миллионов 344 тысячи рублей фирма должна разработать проект для 1,9 километра набережной. На ней на должно появиться ограждение и покрытие из высокопрочных материалов, наружное освещение с энергосберегающими лампами. В проекте предусмотрят площадки для отдыха, террасированную ландшафтную композицию, смотровые площадки, газоны и клумбы с цветами, фонтаны, малые архитектурные формы, велопарковку и парковку, общественные туалеты. Также запланирован пешеходный переход через речки Арматлук, Планерка и Коктебелька. Для предпринимателей запроектируют пять выставочных павильонов, 17 павильонов для мелкорозничной торговли и 35 киосков для торговли сувенирами.
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