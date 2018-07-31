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Минстрой опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых городов и исторических поселений
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Минстрой опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых городов и исторических поселений 

Псковская губерния 31 июля 2018
Все работы, представленные на конкурс малых городов и исторических поселений, опубликованы на интерактивной карте конкурсных проектов, сообщает Минстрой РФ. На карте отображены все 455 концепций из 82 регионов, поданных в организационный комитет в апреле текущего года. Карта сформирована таким образом, чтобы на ней можно было увидеть весь конкурсный процесс: с момента получения заявки до финального решения жюри. Карта имеет три слоя: все проекты (455 проектов), финалисты (198 проектов) и победители (80 проектов). Поступившие на конкурс работы скомпонованы по региональному признаку. По каждому проекту даны несколько визуализаций и презентация, доступная для просмотра и скачивания. Интерактивная карта разработана агентством «ЦЕНТР», стратегическим партнером Минстроя России во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды ориентирован на города с населением до 100 тысяч человек и исторические поселения. Один из проектов Псковской области — реконструкция вала в Опочке — стал победителем конкурса. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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