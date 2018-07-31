Жительница Петрозаводска стала жертвой нового вида мошенничества

В процессе обмана потерпевшей преступник первым перевел ей деньги.

Петрозаводчанка разместила информацию о продаже дома в Интернете. Вскоре ей позвонил мужчина, который выразил желание совершить покупку. В подтверждение своих намерений он даже предложил сделать предоплату, перечислив деньги женщине на банковскую карту. Деньги действительно пришли, но вслед за этим вновь поступил звонок от предполагаемого покупателя.

Рассказав историю о том, что он в спешке перевел больше денег, чем требовалось, мужчина попросил вернуть часть суммы и даже подсказал, как это сделать в ближайшем банкомате. В ходе дальнейших разговоров «покупатель» узнал у заявительницы необходимую кодовую информацию, получив тем самым доступ к ее счету. В результате ему удалось завладеть сбережениями жительницы Петрозаводска в сумме 50000 рублей. По данному факту проводится проверка, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. При совершении купли-продажи дистанционным способом любые просьбы неизвестных людей произвести какие-нибудь манипуляции с банковской картой или передать парольную информацию являются поводом отказаться от сделки.