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Жительница Петрозаводска стала жертвой нового вида мошенничества
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Жительница Петрозаводска стала жертвой нового вида мошенничества 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
В процессе обмана потерпевшей преступник первым перевел ей деньги.
Петрозаводчанка разместила информацию о продаже дома в Интернете. Вскоре ей позвонил мужчина, который выразил желание совершить покупку. В подтверждение своих намерений он даже предложил сделать предоплату, перечислив деньги женщине на банковскую карту. Деньги действительно пришли, но вслед за этим вновь поступил звонок от предполагаемого покупателя.
Рассказав историю о том, что он в спешке перевел больше денег, чем требовалось, мужчина попросил вернуть часть суммы и даже подсказал, как это сделать в ближайшем банкомате. В ходе дальнейших разговоров «покупатель» узнал у заявительницы необходимую кодовую информацию, получив тем самым доступ к ее счету. В результате ему удалось завладеть сбережениями жительницы Петрозаводска в сумме 50000 рублей. По данному факту проводится проверка, сообщили в МВД республики.
Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. При совершении купли-продажи дистанционным способом любые просьбы неизвестных людей произвести какие-нибудь манипуляции с банковской картой или передать парольную информацию являются поводом отказаться от сделки.
По материалам: ptzgovorit.ru
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