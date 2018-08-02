Составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»

График погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятии региона «Псковпассажиравтотранс» составлен по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова , сообщили в пресс-службе администрации региона. На сегодняшний день она составляет 9 млн 600 тыс. рублей.

«Согласно графику, возникшая двухнедельная задолженность по заработной плате будет погашена в полном объеме в первых числах августа», — уточнил заместитель губернатора региона Александр Кузнецов

Далее, по его словам, будет осуществляться контроль за текущими авансовыми и зарплатными платежами в соответствии с установленными коллективным договором датами.