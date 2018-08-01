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Выше пошлины, больше пенсии: что меняется в законах с 1 августа
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Выше пошлины, больше пенсии: что меняется в законах с 1 августа 

ИД «Собеседник» 1 августа 2018
Фото: ИД "Собеседник"
По обыкновению в первый день месяца — о новых контурах российского законодательства, которые вступают в силу в августе.
О деньгах. С августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии — размер рассчитывается индивидуально, максимум составит 235,74 рубля. Очередная галочка в этой сфере.
Повышаются госпошлины за получение документов. Уже 3 августа оформление биометрического загранпаспорта обойдется в 5000 рублей для взрослого, для ребенка — в два раза меньше (было 3500 и 1500). Оформляя документ через сайт госуслуг, можно получить на треть скидку и оформить по старым ценам.
Свидетельство о регистрации транспортного средства теперь стоит 1500 рублей (было 800), а получение «пластика» водительского удостоверения — 3000 рублей (тоже решили не мелочиться, увеличив на 50%).
Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут 20 августа ровно на 1 процент — до 205 рублей, включая НДС (не повышенный еще?) и акциз.
Опаздывать должно стать сложнее: в железнодорожных билетах отныне отправление и прибытие поездов будет указываться по местному времени, а также будет указываться, на сколько часов местное время отличается от московского.
Навстречу выборам в Подмосковье (мое оценочное суждение): проезд в пригородных поездах Московской области станет бесплатным для пенсионеров Москвы и Московской области, почетных доноров СССР, России и Москвы, некоторых других уважаемых категорий граждан. А почему тогда именно сейчас, когда от лета месяц остался?..
Наконец, разрекламированная услуга Федеральной налоговой службы — ресурс «Прозрачный бизнес» — пока по анонсированному адресу pb.nalog.ru так и не заработала. Наверняка это произойдет — а возможно, уже и работает, просто обилие запросов пользователей сделало доступ к «Прозрачному бизнесу» невозможным. Но нужно не забывать, что первоначально программа должна была заработать 1 июня…
Остается только напомнить, что при помощи этого ресурса можно будет получить информацию по сферам деятельности, по региону регистрации компании. Цифирь же будет включать суммы доходов, расходов, уплаченных налогов и недоимок по штрафам и пеням, численность сотрудников, а также наличие нарушений, использование особых налоговых режимов, участие в группе налогоплательщиков, сведения о недостоверности адресов, принадлежность к субъекту малого предпринимательства — многое из этого еще недавно, напомним, относилось к охраняемой тайне. Будем ждать.
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