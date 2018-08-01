Объем изъятого нелегального алкоголя в Сибири за полгода увеличился в 1,7 раза

НОВОСИБИРСК, 1 августа. / ТАСС /. Объем изъятых поддельных алкогольных напитков в регионах Сибири увеличился в 1,7 раза с начала года и превысил 60 тыс. декалитров. Увеличить количество изъятого алкоголя удалось благодаря работе ЕГАИС, сообщает пресс-служба управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу.

"В результате мероприятий, проводимых МРУ Росалкогольрегулирования по СФО, в январе-июне 2018 года из оборота изъято более 61 тыс. декалитров алкогольной продукции, что в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года Функционирование ЕГАИС повлияло на рост выявленных правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, всего за первое полугодие было выявлено 622 нарушения, что на 30% больше, чем в прошлом году. Сотрудниками Росалкогольрегулирования было выписано штрафов за нелегальную продукцию на сумму 15 млн рублей.