В Петербурге РПЦ получило лакомые куски земли под новые храмы 

В Санкт-Петербурге станет на три храма больше, сообщает «Карповка».
Городское правительство выделило три земельных участка для строительства храмов в нескольких районах. Общая стоимость этих кусков больше сотни млн рублей.
Первый участок площадью 2,5 тыс. кв. метров расположен на Крестовском острове. Санкт-Петербургская епархия заключит договор безвозмездного пользования на 10 лет на время строительства храма.
Вторая церковь площадью 254 кв. метров должна появиться на Константиновском проспекте Петроградского района. По планам РПЦ, рядом также будет стоять воскресная школа, колокольня и баптистерия — пристройка, где будут совершать крещение.
Третий участок, площадью 2,2 тыс. кв. метров, церковь получила в Красносельском районе. Здесь, на проспекте Героев может появиться двухэтажная православная школа с домовым храмом.
Кстати, в марте РПЦ получило здание Российской национальной библиотеки на Обводном канале в Центральном районе. Книги переехали в новое здание, а на их место должна заселиться Петербургская духовная академия.