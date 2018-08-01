В Петербурге РПЦ получило лакомые куски земли под новые храмы

В Санкт-Петербурге станет на три храма больше, сообщает «Карповка».

Городское правительство выделило три земельных участка для строительства храмов в нескольких районах. Общая стоимость этих кусков больше сотни млн рублей.

Первый участок площадью 2,5 тыс. кв. метров расположен на Крестовском острове. Санкт-Петербургская епархия заключит договор безвозмездного пользования на 10 лет на время строительства храма.

Вторая церковь площадью 254 кв. метров должна появиться на Константиновском проспекте Петроградского района. По планам РПЦ , рядом также будет стоять воскресная школа, колокольня и баптистерия — пристройка, где будут совершать крещение.

Третий участок, площадью 2,2 тыс. кв. метров, церковь получила в Красносельском районе. Здесь, на проспекте Героев может появиться двухэтажная православная школа с домовым храмом.

Кстати, в марте РПЦ получило здание Российской национальной библиотеки на Обводном канале в Центральном районе. Книги переехали в новое здание, а на их место должна заселиться Петербургская духовная академия.