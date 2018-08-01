Ещё
В Петербурге РПЦ получило лакомые куски земли под новые храмы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Петербурге РПЦ получило лакомые куски земли под новые храмы 

АиФ Санкт-Петербург 1 августа 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге станет на три храма больше, сообщает «Карповка».
Городское правительство выделило три земельных участка для строительства храмов в нескольких районах. Общая стоимость этих кусков больше сотни млн рублей.
Первый участок площадью 2,5 тыс. кв. метров расположен на Крестовском острове. Санкт-Петербургская епархия заключит договор безвозмездного пользования на 10 лет на время строительства храма.
Вторая церковь площадью 254 кв. метров должна появиться на Константиновском проспекте Петроградского района. По планам РПЦ, рядом также будет стоять воскресная школа, колокольня и баптистерия — пристройка, где будут совершать крещение.
Третий участок, площадью 2,2 тыс. кв. метров, церковь получила в Красносельском районе. Здесь, на проспекте Героев может появиться двухэтажная православная школа с домовым храмом.
Кстати, в марте РПЦ получило здание Российской национальной библиотеки на Обводном канале в Центральном районе. Книги переехали в новое здание, а на их место должна заселиться Петербургская духовная академия.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Строительство ЖК «Прибалтийский» планируется завершить до конца года ФАС нашла нарушения в закупке на обслуживание КАД в Петербурге Полтавченко раскритиковал повышение стоимости проезда в Петербурге
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Дач больше не будет8
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение