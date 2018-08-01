МВД РФ проверяет заявление акционеров Fesco о хищении денег по делу братьев Магомедовых

МВД РФ проверяет заявление акционеров Fesco о хищении денежных средств в рамках уголовного дела в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест счета компаний.

«От акционеров Fesco поступило заявление, в котором сообщалось о хищении денег компании, заявление было направлено для проверки в ГУЭБиПК, это подтверждает лишний раз, что при отмене обеспечительных мер денежные средства могут быть перечислены третьим лицам», — сказала следователь Екатерина Емельянова.

Ранее сообщалось, что Тверской суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил обеспечительный арест на доли в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Арестованы счета и активы 24 компаний: ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Русские просторы», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-Глобалсталь», ООО «Система», ООО «Cтраховая компания „Воско“, ООО „Cтроительная компания „Стиль-Т“, ОАО „Объединенная зерновая компания“ (ОЗК), ПАО „Дальневосточное морское пароходство“ (ДВМП), ООО „Кардо Альянс“, ГС „Инженерия“, ООО „Межозерное“, ООО „Прогрессив“, ООО „Глобалавтоматика“, АО „Элеватор“, ПАО „Новороссийский морской торговый порт“ (НМТП), ООО „Владивостокский автомобильный терминал“ и четыре компании входящие в группу „Fesco“ (“Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ»).

По версии следствия, возглавляемое братьями Магомедовыми преступное сообщество использовало эти компании для финансирования своей преступной деятельности, а также в качестве средства совершения преступления.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств в особо крупных размерах, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. З. Магомедов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»); М. Магомедов — по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»); бывший руководитель входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов — по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Ранее Тверской районный суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у братьев Магомедовых 1 млн долл. и на банковские счета, а также под арестом оказались четыре машины, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. 31 марта 2018 г. Тверской районный суд санкционировал арест братьев Магомедовых и А. Максидова. Свою вину фигуранты не признают.

По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 млрд руб., а А. Максидов — более 668 млн руб.