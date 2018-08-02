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Пригласить иностранных граждан в Россию стало возможно через сайт госуслуг
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Пригласить иностранных граждан в Россию стало возможно через сайт госуслуг 

Каховка 22 часа назад
Фото: Каховка
Оформление приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства стало возможным через сайт Госуслуг. Для этого в территориальное отделение нужно предоставить необходимый перечень документов.
На первом этапе необходимо подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Это можно сделать через сайт www.gosuslugi.ru, создав учетную запись.
Далее, после SMS-оповещения или письма по электронной почте, подается остальной перечень документов, в который входит:
— Ходатайство о выдаче приглашения;
— Паспорт гражданина Российской Федерации;
— Копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, срок действия которого, как правило, не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания срока предполагаемого срока пребывания;
— Гарантийное письмо от приглашающего лица о готовности обеспечить приглашаемого жильем, средствами для проживания и лечения (при необходимости) на время его пребывания в РФ;
— Если в качестве приглашающей стороны выступает физическое лицо, то к гарантийному письму прилагается справка со сведениями о доходах (денежных средствах), позволяющих ему обеспечить выполнение обязательств, указанных в гарантийном письме;
— Квитанция об оплате государственной пошлины.
После представления всех необходимых документов в территориальное подразделение, приглашение будет оформлено в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты подачи заявителем ходатайства.
Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на Информационных стендах в Отделах МВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО «юзао.мск.мвд.рф», а также на официальном портале «www.gosuslugi.ru».
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