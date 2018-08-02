Пригласить иностранных граждан в Россию стало возможно через сайт госуслуг

Оформление приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства стало возможным через сайт Госуслуг. Для этого в территориальное отделение нужно предоставить необходимый перечень документов.

На первом этапе необходимо подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Это можно сделать через сайт www.gosuslugi.ru, создав учетную запись.

Далее, после SMS-оповещения или письма по электронной почте, подается остальной перечень документов, в который входит:

— Ходатайство о выдаче приглашения;

— Паспорт гражданина Российской Федерации;

— Копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, срок действия которого, как правило, не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания срока предполагаемого срока пребывания;

— Гарантийное письмо от приглашающего лица о готовности обеспечить приглашаемого жильем, средствами для проживания и лечения (при необходимости) на время его пребывания в РФ;

— Если в качестве приглашающей стороны выступает физическое лицо, то к гарантийному письму прилагается справка со сведениями о доходах (денежных средствах), позволяющих ему обеспечить выполнение обязательств, указанных в гарантийном письме;

— Квитанция об оплате государственной пошлины.

После представления всех необходимых документов в территориальное подразделение, приглашение будет оформлено в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты подачи заявителем ходатайства.