В Саратовской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

В настоящее время уборку зерна ведут хозяйства всех районов области. При средней урожайности 17,6 центнеров с гектара, намолочено 1 миллион 50 тысяч тонн.

Между тем, погодные условия не очень благоприятствуют сельским труженикам, сначала установилась засушливая погода, которая потом сменилась проливными дождями.

Губернатор Валерий Радаев поздравил аграриев со взятым рубежом и выразил надежду, что сельхозпроизводителям области удастся собрать в свои закрома 4 миллиона тонн зерна.

— Это реалистичная цель. Добившись ее, область обеспечит себя хлебом, семенами, кормами, а многие хозяйства смогут повысить свою доходность за счет экспорта. Как показывает практика, погодные явления отступают перед человеческим фактором, грамотными подходами и многолетним опытом, — считает глава региона.