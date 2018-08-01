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В Саратовской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая
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В Саратовской области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Российская Газета
В настоящее время уборку зерна ведут хозяйства всех районов области. При средней урожайности 17,6 центнеров с гектара, намолочено 1 миллион 50 тысяч тонн.
Между тем, погодные условия не очень благоприятствуют сельским труженикам, сначала установилась засушливая погода, которая потом сменилась проливными дождями.
Губернатор Валерий Радаев поздравил аграриев со взятым рубежом и выразил надежду, что сельхозпроизводителям области удастся собрать в свои закрома 4 миллиона тонн зерна.
— Это реалистичная цель. Добившись ее, область обеспечит себя хлебом, семенами, кормами, а многие хозяйства смогут повысить свою доходность за счет экспорта. Как показывает практика, погодные явления отступают перед человеческим фактором, грамотными подходами и многолетним опытом, — считает глава региона.
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